◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６―２広島（１４日・豊橋）広島が雨天中止を挟み、４連敗を喫した。不動の３番打者・小園が今季初のベンチスタート。２３打席連続無安打で打率１割１分４厘の昨季首位打者の欠場に、新井監督は「今日はベンチから野球を見て、１回リセット。あしたはスタートから行く」と説明した。ビジターは昨季から１０連敗で借金は今季ワーストの３となった。以下は新井監督の試合後の主な一問一答。―相手が好