ウクライナ・キーウで報道陣に話すゼレンスキー大統領＝3月（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、ロシア産原油をウクライナ経由でハンガリーなどに送る「ドルジバ・パイプライン」について、損傷していたウクライナ区間が月内にも復旧する見通しだと表明した。復旧はハンガリーが要求しており、オルバン政権下で悪化した関係の改善が進みそうだ。訪問先のドイツでの記者会見で述べた。ドル