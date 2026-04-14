北海道釧路地検は2026年4月14日、道路運送車両法と自動車損害賠償保障法に違反したとして、釧路市に住むアルバイト従業員の男(43)を起訴したと発表しました。男は2025年7月17日午前2時15分ごろ、車検を受けておらず、自賠責保険などの契約もしていない、自分が所有する軽自動車を長野県松本市で運転した罪に問われています。検察は、男の認否や松本市で運転していた経緯は裁判で明らかにするとしています。