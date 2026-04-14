愛知県みよし市の給食センターで、調理器に刃こぼれが見つかり、一部の献立の提供を取りやめました。 【写真を見る】愛知・みよし市の給食センターでスライサーに“刃こぼれ”“新じゃがと新玉ねぎのみそ汁”を提供取りやめ一部の園児は食べ始めた後だったが体調不良の報告なし みよし市によりますと、14日の調理終了後、スライサーを職員が洗っていたところ、刃が6センチにわたり1ミリほど欠けてい