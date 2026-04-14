◆パ・リーグオリックス５―１西武（１４日・京セラＤ）西武・隅田知一郎投手は５回４安打５失点（自責１）で降板。今季２勝目を挙げることはできなかった。３回に先頭から２連打を浴び無死一、二塁とされると、自身も含めた送球ミスが続き２点を先取された。その後無死満塁としてからは、西川にフォークをセンター前へ運ばれ、この回一気に４点を失った。４回にも桑原のファンブルから１点を追加されるなどリズムに乗れず。