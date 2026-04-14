俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演するフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜後9：00）の第2話に大西礼芳と小柳友の出演が決定した。【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。大西礼芳が演じるのは、中野の占いストリートで絶大な人気を誇る占い師・ミセス太陽