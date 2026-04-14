◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日・マラー―広島・栗林良吏（１８時・バンテリンドーム）◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神・ルーカス―巨人・田中将大（１８時・甲子園）◆パ・リーグロッテ・毛利海大―日本ハム・加藤貴之（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆パ・リーグオリックス・エスピノーザ―西武・高橋光成（１８時・京セラドーム大阪）◆パ・リーグソフトバンク・大関友久―楽天・古謝樹（１８時・みずほＰａｙＰａｙ）