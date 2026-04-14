お笑いタレント・有吉弘行（51）が12日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。昔は「おっかなかった」先輩芸人を実名で明かす場面があった。この日は「次長課長」の河本準一がゲストで登場。昨年6月には「パニック障害とうつ病」を公表し、一時休養していたが、そこで最初に連絡をくれたのが「ネプチューン」の名倉潤だったという。有吉は「名倉さんなんて、おっかなかったのになぁ。もう今おじい