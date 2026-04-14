熊本地震の「前震」から10年となり、発生時刻に黙とうする子どもら＝14日午後9時26分、熊本県益城町熊本、大分両県で災害関連死を含め計278人が犠牲となった2016年の熊本地震は14日、最初の激震「前震」から10年となった。前震と16日の「本震」で震度7を2回記録した熊本県益城町では、震災記念公園で西村博則町長らが献花。遺族は「やるせなさは消えない」と語った。被災した各地で祈りがささげられ、災害の教訓継承を誓った。前