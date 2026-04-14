◇パ・リーグロッテ1ー5日本ハム（2026年4月14日ZOZOマリン）ロッテは日本ハムに1―5で敗れ、3連敗となった。1点ビハインドで迎えた2回。ロッテ先頭の寺地が相手先発・達の高めに浮いたフォークに食らいつき右越えソロ。試合前まで達には本拠地ZOZOマリンで27イニング無得点だった。29イニング目にしてスコアボードに0以外の数字を刻む一振りに「打ったのはフォークだと思います。一発で捉えることができたので良かった