慶応大の田中浩一郎教授、防衛研究所の飯田将史・先進領域研究部長、笹川平和財団の小原凡司・上席フェローが１４日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国によるホルムズ海峡の封鎖について議論した。田中氏は「イランの反発を招くだけだ」と述べ、米イランの協議に影響しかねないとの見方を示した。飯田氏は、イランが海峡を支配した状況では原油価格が高いまま推移するとして、「トランプ政権は圧力をかけてイーブン