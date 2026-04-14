ボートレース福岡のＧＩ「福岡チャンピオンカップ開設７３周年記念競走」は１４日、予選最終日となる４日目が行われた。栗城匠（３０＝東京）は８Ｒ、インからスタートで後手に回るも、伸び返して先マイ逃走で今節初勝利。予選を４位で通過した。相棒５７号機は当地の整備士が推す注目３機に入る１機で初日から上位級の動き。「湿気の影響か悪くなっていたのでペラを元に戻す。回転を上げていく。４日目は伸びだけだった。戻