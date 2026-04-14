「オリックス５−１西武」（１４日、京セラドーム大阪）オリックスは三回の打席で右手首付近に死球を受けて負傷交代となった杉沢龍外野手について右尺骨遠位端骨折と診断されたと発表した。杉沢はこの日「２番・中堅」で先発出場。無死二、三塁の好機で西武先発の隅田の内角球を打ちにいったが、右手首付近に直撃。その場に苦悶の表情でその場にうずくまり、その後ベンチに退き、そのまま交代となっていた。４年目の杉沢は