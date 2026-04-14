G大阪は14日、15日に敵地で開催されるACL2準決勝第2戦バンコク・ユナイテッド戦（タイ）へ向けた前日会見を行った。ホームでの初戦は0―1の黒星。勝利が最低条件で、90分以内での逆転ファイナル進出には2点差以上が必要になる中、FWイッサム・ジェバリは「第1戦で見せたものとは違う試合になる。我々が決勝にいきます」と力を込めた。圧倒的なボール保持率を誇った初戦は相手の2倍以上のシュート18本を放ち、CKも18本を奪った