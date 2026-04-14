「ロッテ１−５日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムが快勝し、連敗を２でストップ。貯金１とした。先発の達は８回５安打１失点で今季初勝利。二回に寺地にソロを被弾したものの、テンポの良い投球で相手打線を封じた。試合後、新庄監督は「完投は惜しかったね。アップアップした感じはなかったし、行かせても投げれたと思うんですけど、また次があるんで」と語り、これで先発ローテーションの６人全員に