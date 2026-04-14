◇セ・リーグ巨人4―3阪神（2026年4月14日甲子園）巨人はオフに日本ハムからFA加入の松本剛が敵地・甲子園でヒーローとなった。2―2の9回、1死から代打・坂本が左前打で出塁。1番・浦田の投犠打で代走・宇都宮が二塁に進んだ場面で打席が回ってきた。「（先発の）則本さんが素晴らしいピッチングをしていた。何とか勝ちたいと思って打席に入った」ここで快音を響かせて左前打。二塁走者の宇都宮が快足を飛ばして一気