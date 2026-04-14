2026年に入り、金利の動きが活発になっています。「少しでも有利なうちに」と、3カ月や1年といった短期間の定期預金を選んで預け替える方が増えています。状況に合わせて見直しができるのは短期預金のメリットですが、1つ注意したいのが「満期後」の手続きです。忙しくてついそのままにしてしまうと、せっかくの優遇金利が終わり、驚くほど低い通常金利に戻ってしまうケースも少なくありません。今回は、満期を迎えた後にお金がど