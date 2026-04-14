この春、進学や就職でわが子が自分の手から離れ、喪失感をおぼえたり生きがいを見失ったりしている親御さんも多いのではないでしょうか。特に、娘と姉妹のように仲がよかったという母親は「娘ロス」に陥りがちです。だれよりも愛情をかけて育ててきたからこそ、娘が手元から離れることがつらくなる気持ちは非常によく分かります。なぜ「娘ロス」に陥ってしまうのか。そしてそこから脱却する方法について解説します。【画像】“子ど