使用後の食洗機の扉について、「中がずっと濡れた状態だとカビが生えそうだから、扉を開けておいた方がいいかも」「空気中のゴミやほこりが入ってしまいそうだから、閉めた方がいいかも」などと、どうするべきか迷っている人も少なくないでしょう。本記事ではこの疑問について回答し、理由も併せて解説していきます。A. 閉めておくのが正解扉を開けっ放しにしておくことは、さまざまなリスクにつながります。例えば、卓上式食洗機