歌手の華原朋美さんは4月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。息子を初めてユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）に連れて行った様子を公開しました。【写真】華原朋美＆息子のUSJショット息子と初めてのUSJを満喫華原さんは「子供を初めてUSJに連れて行ってきました大好きなトンカツをまずは食べてからパーク内を歩きまわり笑顔いっぱいな息子が見れてとても私は幸せな気持ちになりました」とつづり、4枚の写真を公開。華原さ