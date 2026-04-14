ボートレース桐生のG1「開設70周年記念赤城雷神杯」は14日に予選3日目が行われた。白井英治（49＝山口）は10Rで4コースカドから捲り差して勝利。ここまで4戦2勝オール連対と安定感抜群の走りを披露して、得点率は9.50で2位につけている。「ドリーム戦（2日目）から何もやっていないけど、だんだんと良くなってきている。スリット近辺が良かった。ターン回りも悪くはないし、全体的にバランスが取れている」と節間通して力