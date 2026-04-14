◇パ・リーグオリックス5―1西武（2026年4月14日京セラドーム）オリックスは14日、杉沢龍外野手（25）が大阪市内の病院を受診し、右尺骨遠位端骨折との診断を受けたと発表した。右手首付近に死球を受け、途中交代していた。3回無死二、三塁で西武・隅田に2球で追い込まれ、打ちにいった3球目が右手首付近に直撃した。杉沢は痛みに顔をゆがめ、トレーナーに付き添われてベンチ裏へ。そのまま代走で麦谷が送られ、交代と