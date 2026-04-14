◇パ・リーグ楽天3―2ソフトバンク（2026年4月14日みずほペイペイD）楽天は今季初スタメンの渡辺佳が殊勲の一打を放った。「7番・DH」で出場し、迎えた第3打席。2―2の5回2死満塁の絶好機で、スチュワートの外角スプリットにバットを合わせる。ハーフライナーがスチュワートの左手のグラブをはじき、打球は遊撃・野村の前に。渡辺佳は懸命に走って一塁はセーフ。決勝の内野安打となった。敵地でヒーローインタビュー