２０２４年８月末でフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが１３日、２９歳の誕生日を迎えた。一夜明けた１４日、自身のＳＮＳで「最近あまり心身ともに調子が良くなかったので、生まれてきてくれてありがとうって言葉が嬉しくて、心に刺さった誕生日でしたおめでとうメッセージをくださった方々、ありがとうございました。」と近況を明かすとともに、感謝をつづった。渡邊は４月９日付