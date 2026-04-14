女優・真野恵里菜が１４日までに自身のインスタグラムを更新し、夫からの“華やかな”誕生日プレゼントを披露した。真野は「誕生日に夫がお花をプレゼントしてくれました」と書き出すと、「バスケットいっぱいのお花とっても綺麗だからできるだけ長く良い状態を保てるようにお手入れ頑張る！！」とつづり、色鮮やかな花々があふれるバスケットを前に、誕生日を喜ぶ笑顔のショットをアップした。さらに「誕生日の投稿にたく