◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６―２広島（１４日・豊橋）中日の井上一樹監督は試合後、途中交代したミゲル・サノー内野手について「（左）足を痛めた。診断の結果を聞いてからだけど、上り調子だっただけに、そこ（長期離脱にならないか）が一番心配」と神妙な面持ちで語った。２―０の初回１死二、三塁。サノーは、痛烈な右中間フェンス直撃の２点二塁打を放った。だが、外野からの返球の間に、一度は二塁を狙った後、切り返し