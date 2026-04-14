◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）阪神・岩崎優投手が今季初失点で初黒星を喫した。同点の９回に登板。先頭の中山は二ゴロに仕留めたが、続く代打・坂本に左前打を浴びた。浦田の送りバントで２死二塁とされると、松本に勝ち越しの左前適時打を献上した。今季６試合目の登板で痛恨の初失点。試合後は「次が大事だと思うので、しっかり頑張ります」と懸命に前を向いた。