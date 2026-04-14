日本時間２１時３０分に米生産者物価指数（PPI）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 生産者物価指数（PPI）（3月）21:30 予想1.2%前回0.7%（前月比) 予想N/A前回3.4%（前年比) 予想0.6%前回0.5%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想N/A前回3.9%（食品・エネルギー除くコア・前年比)