リンクをコピーする

生産者物価指数（PPI）（3月）21:30 結果0.5% 予想1.2%前回0.5%（0.7%から修正）（前月比) 結果4.0% 予想N/A前回3.4%（前年比) 結果0.1% 予想0.6%前回0.3%（0.5%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果3.8% 予想N/A前回3.8%（3.9%から修正）（食品・エネルギー除くコア・前年比)