緊迫化する中東情勢を受けホルムズ海峡が事実上封鎖されるなか、日産自動車はきょう（14日）、代替ルートを使った輸出を検討していることを明らかにしました。日産は、中東向けに高級SUVの「パトロール」など、去年1年間で輸出全体の23%にあたるおよそ7万7000台を輸出しています。こうした中、きょう（14日）、日産のエスピノーサ社長はホルムズ海峡が事実上封鎖されている影響について、「市場に配送できる台数が減っている」と指