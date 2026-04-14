欧州サッカー連盟(UEFA)は14日、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦について提起されていたバルセロナからの審判の判定に対する不服申し立てを棄却したと発表した。棄却決定は4月13日付。バルセロナは8日に行われた準々決勝第1戦で、アトレティコ・マドリーに0-2で敗れていた。現地メディアによると、不服申し立てが提起されたのは後半のシーン。A・マドリーがゴールキックから試合を再開する際、GKフアン・ムッソから足で