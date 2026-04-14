Jリーグは14日、強風の影響でスタジアム設備が破損したため中止となった4月5日のJ2・J3百年構想リーグWEST-B第9節のガイナーレ鳥取対レイラック滋賀FCを5月13日に代替開催することが決まったと発表した。キックオフ時間は午後6時。当初の予定どおり、Axisバードスタジアムで開催される。