◇パ・リーグオリックス5―1西武（2026年4月14日京セラドーム）オリックス・岸田監督は試合後、右手首付近に死球を受けて途中交代となった杉沢について「ちょっと心配ですね。検査行きましたから、またその報告を受けてになりますけど」と、表情を曇らせた。杉沢は3回無死二、三塁で西武・隅田に2球で追い込まれ、打ちにいった3球目が右手首付近に直撃。痛みに顔をゆがめ、トレーナーに付き添われてベンチ裏へ下がり、そ