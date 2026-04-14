京都府南丹市の山林で１３日に見つかった遺体について、京都府警は１４日、市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）と判明したと発表した。安達君は３月２３日から行方不明となっていた。司法解剖の結果、死因は不詳で、３月下旬に死亡したと推定されるという。府警は事件に巻き込まれた可能性もあるとみて、詳しく調べる。府警の捜査１課幹部は１４日午後６時４５分から、府警本部で報道陣に説明を行った。事件性については、