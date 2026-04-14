2人の子どもを抱える元アイドルの“自転車卒業宣言”が、思わぬ論争を呼んでいる。「元SDN48のメンバー・光上（こうじょう）せあらさんです。4月10日、オフィシャルブログを更新し、子ども2人を乗せた“親子3人乗り”自転車を卒業することを発表しました」（芸能担当記者）2019年に一般男性と結婚し、現在は5歳の女児と4歳男児を育てる母。この日、《実は、、自転車卒業したのもう3人乗り自転車に限界を感じて…卒業しました