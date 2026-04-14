ボートレース浜名湖の「ルーキーシリーズ第８戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は１４日、優勝戦が行われ、３号艇の佐藤航（２６＝埼玉）がまくり差して１着。通算４回目、当地初Ｖで今年２回目の優勝を飾った。進入は枠なり３対３。３コースからコンマ０８の好スタートを決めると１Ｍはまくり差し。１号艇の西川拓利とバック並走状態となるも、２Ｍ先取りで勝負を決めて悠々とＶゴールを駆け抜けた。「仕上がりはめっちゃ良かった。