青春バレーボール漫画の金字塔『ハイキュー!!』の原画展「古舘春一 ハイキュー!!展 挑戦者たち」が、10月30日より森アーツセンターギャラリーで開催されることが決定。古舘による描き下ろしキービジュアル第1弾が公開された。【写真】サンシャインシティプリンスホテル×『ハイキュー!!』がコラボ高校バレーボールに青春を懸ける姿を描いた人気漫画『ハイキュー!!』。古舘春一によって2012年2月から2020年7月まで「週刊少年ジ