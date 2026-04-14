◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）阪神・藤川球児監督が、守りのミスが出た敗戦を振り返って「これを経てまた強くなっていけばいいだけですから」と受け止めた。０―０の２回。先頭・ダルベックの遊ゴロを木浪がファンブルし、さらに無死一、二塁から大城の打球を中野が後逸して先制点を献上（記録は中前適時打）。才木の足を引っ張ると、７回には大山も失策を記録した。２位・ヤクルトが勝利したため、