女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣の横顔が美しすぎると話題になっている。１４日にインスタグラムで「宮古島で親知らず休暇を過ごしました！少しずつ投稿します」とつづり、宮古島でのショットをアップ。水色のオリオンビールのシャツを着て、ハイビスカスと一緒に移ったショットを見せると、美しすぎる横顔を披露した。この投稿には「かわゆい」「横顔綺麗すぎるーーーーーああああ！！