髪のボリュームが不足してトップが寂しく見えると、疲れた印象を与えてしまうことも。そんな時は、カットで空気感を作り出す「ふんわりレイヤー」を取り入れることで、若々しく華やかなシルエットが手に入るかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代のボリューム悩みをカバーしながらオシャレを楽しめる、ふんわりとしたレイヤースタイルをご紹介します。 くすみブ