おいしくるメロンパンが4月15日、新曲「ツツジの枯れる頃には」を配信リリースする。同日21:00に「ツツジの枯れる頃には」ミュージックビデオがYouTubeプレミア公開されることが発表となった。ミュージックビデオの監督を務めたのは「旧世界より」「渦巻く夏のフェルマータ」を手がけた花田健吾。ダークな雰囲気、窓のモチーフ、細やかなギミックが印象的な疾走感ある映像に仕上がった。なお、同日正午よりプレイリストSNSシェアキ