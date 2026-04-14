◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）巨人の松本剛外野手が、９回に値千金の勝ち越し打を放ち、移籍後初のヒーローインタビューを受けた。「２番・中堅」で先発出場すると、５回に二塁打を放つなどチャンスメイクに貢献し、最後は移籍後初の決勝打。甲子園で連敗を止める大きな一打となった。松本剛のヒーローインタビューは以下の通り。ー接戦を制した。「則本さんがすばらしいピッチングをしていたので、