軽トラ女子でグラビアアイドルの三田悠貴が14日までに自身のインスタグラムを更新。デジタル写真集「あふれだす。」のオフショットを公開した。 【写真】安全のためシートベルト着用したら、想像以上の造形に♡ 同写真集はふわとろマシュマロをたっぷりとじこめた、撮り下ろし。あふれんばかりに甘～く誘惑している。夕日に照らされた部屋で魅せたアンニュイな表情も必見。今回アップしたのは、撮影の合間