「ロッテ１−５日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムが快勝し、連敗を２でストップ。貯金１とした。初回に郡司の中前適時打で先制。同点の四回は水野の右翼線適時二塁打で２点を勝ち越し。六回には田宮の右越え２号ソロで加点した。先発の達は８回５安打１失点で今季初勝利。二回に寺地にソロを被弾したものの、テンポの良い投球で相手打線を封じた。今季３登板目での初勝利に「周りの先発陣が勝ってい