「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）阪神はシーズン最初の甲子園での「伝統の一戦」に敗れ、連勝は「４」でストップした。打線は巨人に新加入の則本に６回わずか２安打に封じられた。それでも、０−２の七回に形勢逆転。２番手・北浦に対して佐藤輝の左翼フェンス直撃の二塁打、大山の左前打で無死二、三塁と好機をつくると、１死から前川が右翼線へ適時打を放ち１点を返した。その後、なおも２死二、三塁では代打・高