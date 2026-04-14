「中日６−２広島」（１４日、豊橋市民球場）中日が快勝。連敗を３で止めた。打線が初回に先制攻撃。先頭の福永が遊撃内野安打、村松が右前打と連打を浴びると、細川が四球を選んで無死満塁の好機。続くボスラーの右犠飛で先制点を奪うと、花田が左翼線へ適時二塁打、サノーにも右翼フェンス直撃の２点適時打が出て一挙４点を奪った。五回にも２点を追加した。先発の金丸は７回１／３を７安打２失点。初回２死一、三塁の