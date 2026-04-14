「中日６−２広島」（１４日、豊橋市民球場）広島が今季２度目の４連敗。ビジターでは開幕から５戦全敗と、苦しい戦いが続いている。初回から主導権を握られた。先発の森下が立ち上がりを攻められ、いきなり４失点。その後も立ち直れず４回７安打４失点でマウンドを降りた。火曜日を任されている右腕は、今季３度目の登板で早くも２度目の４イニング以下での降板となった。打線は相手先発・金丸の前に沈黙した。初回に２死