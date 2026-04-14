◇セ・リーグ阪神3―4巨人（2026年4月14日甲子園）阪神は巨人に競り負けて連勝はで4で止まり、首位からも陥落した。2点を追う8回に3点を奪って逆転も8回にモレッタ、9回は岩崎がそれぞれ失点を喫して巨人に再逆転を許した。失策2とミスも失点に絡んだ。試合後、藤川監督は「これを経てまた強くなっていけばいいだけですから」と淡々。強みのリリーフ陣が精彩を欠いたことにも「展開ですね。やっぱり巨人も全力できてい