なでしこジャパンの若き逸材は、あの世界的スーパースターと同じ規格外の手相を持っていたようだ。【映像】谷川の豪州戦「30mゴラッソ」世界女王・アメリカ女子代表とのアウェー3連戦に臨んでいるなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）にABEMAが密着取材。特別企画「なでしこジャパン 手相占い診断」では、選手たちの意外な素顔が次々と判明している。これまで5万人以上を占ってきたタレント島田秀平氏の診断を受けたの