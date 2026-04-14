日本テレビ「ザ！世界仰天ニュース」が１４日、放送され、映画「映画人はなぜラブレターを書くのか」に主演する綾瀬はるか（４１）をはじめ、妻夫木聡、佐藤浩市らが出演した。フライパンや炊飯ジャー、レンジの使い方を間違えて大爆発…という家の中に潜む身近な危険エピソードの再現ＶＴＲが放送され、綾瀬は「電子レンジでラップをせずにお魚をチンした時に、（時間を）多めにやったら、爆発して身が飛び散って…。すごい臭